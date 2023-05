Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Tati Zaqui e Thomaz Costa terminaram o namoro





Tati Zaqui usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para oficializar o fim do relacionamento com Thomaz Costa. Os dois estavam juntos desde a participação em "A Fazenda 14", em setembro de 2022, e o término veio acompanhado de um desabafo da cantora.

"Meu relacionamento com Thomaz chegou ao fim! Primeira e última vez que falo sobre. Agradeço o carinho dos fãs do casal, mas agora nossa vida seguirá caminhos diferentes", afirmou nos stories do Instagram. Na manhã desta quarta-feira (3), ela voltou a aparecer na rede social, entre lágrimas.





Zaqui expôs que recebeu "mensagens de deboche" de internautas e lamentou como está se sentindo. "Estou aqui para falar de mim, só de mim. Não tenho me reconhecido mais, não estou culpando ninguém por isso. Faço minhas escolhas e decido o que entra e sai da minha vida. Não sei em que momento eu tenha me perdido de mim, mas eu me perdi. Os amigos, a família e os seguidores perceberam", disse.

"A partir do momento que me vi distante de tudo, senti que tinha algo errado. Não com meu relacionamento ou com a pessoa, embora tenham tido conflitos, porque não é só paz. Mas sou eu. Agora preciso cuidar da minha saúde e de mim, entender o que foi que aconteceu", complementou.

Antes de oficializar o término, Tati teve brigas com Thomaz que repercutiram nas redes sociais e envolveram até a polícia . A ex-"A Fazenda" finalizou o desabafo refletindo sobre "autorresponsabilidade" e explicando que ficará afastada das redes sociais nos próximos dias, aparecendo apenas para trabalhos.

Thomaz Costa não se pronunciou sobre a separação até o momento da publicação desta matéria. Na noite desta terça-feira (2), o ator apenas publicou nos stories do Instagram um versículo bíblico.



