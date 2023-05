Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Viih Tube e Bianca Andrade serão vizinhas em condomínio de São Paulo





A influenciadora Viih Tube comprou uma nova casa em São Paulo para morar com o marido, Eliezer, e a filha, Lua. A ex-"BBB" já havia compartilhado com os seguidores a decisão de vender a cobertura de R$5 milhões , mas voltou a repercutir a mudança ao descobrir que terá uma vizinha famosa, Bianca Andrade.

A também ex-sister do reality da Globo comprou uma casa na mesma área que Viih, na Granja Viana, Zona Oeste da Grande São Paulo. A mansão de Bianca é avaliada em R$ 18 milhões e conta com uma sala de cinema, espaço para spa e mais .





"Vocês não sabem, estávamos conversando dias atrás, e vocês acreditam que a casa que ela comprou é vizinha da que eu comprei? No mesmo condomínio que o meu, vizinha mesmo, real. Claro que a casa dela é outro patamar, não fiquem achando que a minha é o patamar da dela, não é. A dela é um luxo de outro nível. Que 'casão'", elogiou Viih, ao comentar a descoberta nos stories do Instagram.

A influenciadora ainda disse estar "ansiosa para viver os roles de mamães com os nenéns", se referindo a filha que tem com Eliezer e a Cris, filho de Boca Rosa com o ex-companheiro, o influenciador Fred Bruno. "Acho que essa coincidência vem uma coisa muito forte, não sei não se é um amor de infância do Cris com a Lua, que Deus está organizando", brincou.

