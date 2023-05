Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Após 'BBB 23', Ricardo Alface e Sarah Aline curtiram jogo do Corinthians





Após viverem um romance no "BBB 23", Sarah Aline e Ricardo "Alface" Camargo continuam se encontrando fora do confinamento. Os ex-brothers curtiram uma partida do Corinthians pela Libertadores nesta terça-feira (2), no estádio do Itaquerão, em São Paulo.

O encontro foi compartilhado nas redes sociais da dupla e contou com brincadeiras sobre a derrota do time no jogo, com referências à participação no reality show. Ricardo ficou conhecido pelo perfil de jogador no programa e Sarah ironizou o fato ao mencionar a partida de futebol.





"E aí, Ricardo. Nem sempre quem ganha ou quem perde, vence", disse a psicóloga entre risadas. "Ganhar não é vencer, já diria um sábio do 'Big Brother'. Mas vamos pontuar fora de casa, se é que me entende", respondeu o biomédico. O Corinthians perdeu o jogo por 2 a 1 na disputa com o time equatoriano Independiente Del Valle.

"Jogo é jogo", complementou Ricardo no próprio perfil nas redes sociais, onde compartilhou uma foto abraçado com Sarah. Confira abaixo o registro:





