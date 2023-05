Reprodução / Getty Images Brad Pitt ou Ben Affleck? Gwyneth Paltrow revela quem transava melhor

A atriz Gwyneth Paltrow abriu o jogo sobre os relacionamentos com os atores Brad Pitt e Ben Affleck em uma participação no podcast "Call Her Daddy", da apresentadora Alex Cooper.

Paltrow namorou Pitt em 1994, os dois ficaram noivos, mas romperam em 1997, por iniciativa dela. Logo depois, ela iniciou um relacionamento com Affleck que durou por três anos.





Durante a entrevista, a apresentadora perguntou qual dos dois ex-namorados de Paltrow era melhor na cama. A atriz de 50 anos disse que era difícil escolher, pois o Brad foi o maior amor que viveu na época, mas que o Ben era “tecnicamente excelente”.

A entrevistada ainda elogiou o talento dos dois atores, mas ela escolheu Brad Pitt como o melhor ator “por conta de todos os papéis diferentes que ele fez”.

GWYNETH PALTROW- The Ultimate Dating Roster 👀👏 WATCH NOW: https://t.co/tMOlI6GPEg pic.twitter.com/m3oFZrHLWU — Call Her Daddy (@callherdaddy) May 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.