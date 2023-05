Reprodução 'Lovezinho', viral do TikTok, é retirada do ar por direitos autorais

A música 'Lovezinho', da artista brasileira Treyce, foi retirada das plataformas por falta de acordo em relação aos direitos autorais de Nelly Furtado. A cansão utiliza como base instrumental a música 'Say it Right' da cantora canadense. 'Lovezinho' virou sucesso no Brasil devido à dança do influenciador Xurrasco no TikTok.

A gravadora Sony, que detém os direitos de uso da música 'Say it Right', pediu para que a versão brasileira fosse retirada do ar. O motivo da decisão se deve pelas partes não chegarem a um acordo de utilização.

"Como sentimos que o tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedown (derrubada) com o auxilia das plataformas", afirmou José Diamantino, diretor jurídico da Sony no Brasil, ao g1.

A faixa 'Say It Right' leva a composição de Nelly Furtado e a produção musical de Timbaland e Danja, profissionais norte-americanos. Segundo o diretor juridico da Sony, a retirada de 'Lovezinho' aconteceu com a permissão de Nelly Furtado e os demais contribuintes.

'Lovezinho' foi produzida pelo produtor carioca WK, em julho de 2022. A faixa mistura o estilo musical arrocha com a base instrumental de 'Say It Right'. A cantora Treyce foi convidada a somar a produção com a parte vocal. Em 2023, o influenciador Xurrasco protagonizou uma coreografia de dança e viralizou no TikTok.