Divulgação Jamie Foxx

O ator Jamie Foxx continua internado quase um mês depois de ser hospitalizado por complicações médicas. Segundo o site TMZ, nesta quarta-feira (02), amigos e familiares do ganhador do Oscar por "Ray" estão pedindo orações aos fãs.

Foxx estava trabalhando no filme "Back in Action", do qual também é produtor, com Cameron Diaz e Glenn Close, quando precisou ser internado.





A filha do artista, Corinne, afirmou em uma postagem no Instagram que ele havia sido "atendido rapidamente" e que estava "pronto para seguir para a recuperação". No entanto, não foram divulgados detalhes sobre os problemas de saúde enfrentados pelo ator.

"Sabemos o quanto ele é amado. A família pede privacidade durante esse período", escreveu Corinne na publicação. Desde então, Jamie Foxx permanece hospitalizado em Atlanta, onde ocorriam as filmagens de "Back in Action". O ator precisou ser substituído por um dublê no projeto.





