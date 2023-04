Reprodução/Globo - 20.04.2023 Em bate-papo com Ana Clara Lima e Bruno de Luca, apresentador rebateu acusações de manipulação no BBB: "A gente pensa tudo antes"

Em bate-papo com Ana Clara Lima e Bruno de Luca durante o programa "BBB: A Eliminação", do Multishow, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre como as dinâmicas do jogo são pensadas e negou que a produção interfira para beneficiar um ou outro participante.



No episódio que foi ao ar nesta sexta-feira (28), Tadeu foi questionado por Ana Clara a respeito do planejamento de provas, votação e outras atividades do BBB. "Vocês sentam juntos, aí o pessoal te explica, e você entende e explica de volta?", perguntou a ruiva.

"De quinta-feira a gente pensa: 'Como vai ser a semana? Vamos ter tantos no Paredão, aí o anjo imuniza, vai ser autoimune, não vai ser autoimune...'", explicou o jornalista.

Ana Clara, então, citou os boatos de que a direção do reality supostamente interfere nas dinâmicas para beneficiar algum brother ou sister. "Sabe o que eu acho muito engraçado? O pessoal de casa fica: 'Isso claramente é uma coisa feita agora para beneficiar fulano'".

"A gente pensa tudo antes", garantiu Tadeu, que foi apoiado pela jovem: "O BBB é um programa criado muito tempo antes. É muito engraçado como o Big Brother tem o poder da cagada. De dar bom. Às vezes, tem dinâmica que foi decidida semanas antes e cai certinho numa hora que alguém não deve ir ao paredão".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente