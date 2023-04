Reprodução/Instagram Claudia Raia mostra momentos do marido com o filho e semelhança impressiona

Claudia Raia mais uma vez derreteu o coração dos seguidores com novas fotos do marido, Jarbas Homem de Mello, e do filho, Luca.

Na primeira imagem, pai e filho aparecem dormindo juntinhos no sofá. Já na segunda, eles posam juntos.





"Domingo com o papai", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

A semelhança entre eles chamou a atenção dos seguidores. "Jarbas & Jarbinha", disse uma internauta; "A cara do paizinho dele", elogiou outra; "Muito igual ao pai", declarou uma terceira.

Vale lembrar que Luca é o primeiro filho de Claudia com Jarbas. Ela também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do antigo casamento com Edson Celulari.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente