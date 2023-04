Reprodução/Instagram De biquíni, Bruna Biancardi mostra a barriguinha do primeiro filho

Bruna Biancardi compartilhou com os seguidores um registro da sua primeira gestação. A modelo está esperando um filho com o namorado, Neymar Jr.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora apareceu de biquíni e exibiu a barriguinha do começo da gestação.





"Mês das mães está perto, mostre seu filho no forninho", diz a legenda da publicação.

Vale lembrar que Bruna e Neymar anunciaram a novidade do primeiro filho no dia 18 de abril. O atleta já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, frutos do antigo namoro com Carol Dantas.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi





