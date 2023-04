Reprodução/Instagram Ex de Bia Miranda desabafa sobre traições: 'Não desejo pra ninguém o que eu passei'

Gabriel Roza, ex-noivo de Bia Miranda, vencedora de A Fazenda 14, fez um desabafo nas redes sociais sobre o relacionamento com a influenciadora. Ele não chegou a citar o nome da neta de Gretchen, mas menciona o reality show do qual ela participou. Roza disse ter se dedicado por quatro anos à relação entre os dois, trabalhado pesado para ajudá-la a se manter e ainda aguentado "chifres".

Tudo começou por um vídeo publicado na noite desta sexta-feira (28) pelo Instagram. Nele, o rapaz afirmou: "Galera, vou falar uma coisa: mulher que trai uma vez, esquece... perdeu o brilho, perdeu o respeito, já era. Se a mulher te traiu, larga ela e mete o pé, senão vai ficar igual eu. Fui chutado". E continuou: "É só uma 'visão', eu sou a prova viva".

"Então, está aí um conselho para vocês. Se seu namorado (a) te traiu, esquece, vai te trair toda hora", finalizou. Já na legenda do vídeo, ele escreveu: "Cornos, igual eu... passei a visão".

Mais tarde, Gabriel Roza voltou a falar sobre o assunto, e desta vez, rebateu críticas que recebeu após a publicação do vídeo. "Queria ver se todos que me julgam conseguiriam manter e ajudar uma pessoa por mais de 4 anos, trabalhar pesado, ouvir em um programa que ela quem trabalhava, ficar quieto para não prejudica-la, aguentar traições e se manter de pé, sem ninguém para ajudar... Enfim, odeio me fazer de vítima, mas antes de julgar procura saber minha história, ok?", declarou.

Em seguida, ele acusou Bia de não deixá-lo trabalhar durante o tempo em que ainda estavam juntos e ela já tinha virado famosa. "Ela não deixava, tinha ciúmes etc, não podia nem postar nada em rede social. 'Ah por que você aceitou os chifres e agora está reclamando? Não estou reclamando, eu aceitei porque eu amava ela e quem ama é cego", desabafou.

Por fim, o rapaz alegou não desejar mal à ex-noiva. "Não torço contra a outra não, pelo contrário, quero que seja feliz. E não tenho dor de corno não, hoje até levo na esportiva porém não desejo para ninguém o que eu passei...".

