Reprodução/Instagram Grazi Massafera posta foto pós-treino e fãs esperam por comentário de Cauã Reymond

O fim do relacionamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb despertou uma torcida para a reaproximação do ator com a ex, Grazi Massafera.

Após o término, o artista chegou a comentar uma foto da atriz e logo os fãs enlouqueceram com a interação.





Grazi compartilhou uma nova foto nas redes sociais exibindo o corpaço após o treino e rapidamente os seguidores buscaram por uma aparição de Cauã.

"Procurando o comentário de Cauã Reymond", declarou uma internauta; "Tava tão escancarado que ele parou", declarou outra; Uma terceira escreveu o nome dos dois com um emoji de coração.

Vale lembrar que Grazi e Cauã são pais de Sofia, de 10 anos.





