Reprodução/Instagram Flora usou as redes sociais na quinta-feira para desabafar sobre episódio que teria acontecido em sua própria casa, por um cuidador de seu pai, Arlindo Cruz

A empresária Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz, publicou nas redes sociais uma carta aberta para a filha, Flora, após a influenciadora denunciar um cuidador do pai por importunação sexual. Pelas redes sociais, a mãe prestou apoio à jovem, lamentou a situação e pediu que a filha fosse "ainda mais forte".

"Minha filha, não te peço para ser forte, porque isso você já é, te peço para que seja mais forte. Quanto maiores são os nossos obstáculos, maior tem que ser a nossa resistência! Sempre, por toda vida, quisemos te proteger desse tipo de dor, desse tipo de moléstia, desse tipo de sofrimento, mas assim como você, nenhuma de nós, mulheres, estamos livres de passar por tal situação constrangedora, lamentável, que dói até na alma", disse Babi.

"Mas seja mais você, busque forças no seu âmago, supere e ajude a quem você puder ajudar. Faça da sua dor uma utilidade pública! Superação é a palavra! Peço a Deus e aos nossos Orixás que te curem dessa dor e que deem forças, dignidade e brilho para seguir em frente! Livre-se desse trauma! Te amamos. Ass: Mamãe e Papai".





Entenda o caso

Na última quarta-feira (26), a filha de Babi e Arlindo Cruz, Flora Cruz, publicou um desabafo nas redes sociais denunciando um cuidador do pai por importunação sexual. O episódio teria acontecido na madrugada do dia 24. Arlindo está sob cuidados após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017.

"Tive meu corpo tocado, sem minha autorização, com a justificativa de que eu estava de baby doll e, como homem, era muito difícil resistir. Dentro da minha casa, no meu quarto, onde eu deveria me sentir segura", contou Flora. Leia o relato completo abaixo:

Oi, diferente de tudo o que vocês já viram aqui, está me doendo muito ter que escrever esse texto.

Pela exposição, pelo que vivi, por medo e por saber que não fui e não serei a última mulher a passar por isso.

Na madrugada do dia 24 de abril eu fui vítima de importunação sexual.

Não falei nada antes por medidas de segurança.

Todo conteúdo que vocês viram aqui nesses dias eram gravados e faziam parte de um cronograma de trabalhos.

Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem.

Eu, dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai.

Tive meu corpo tocado, sem minha autorização, com a justificativa de que eu estava de baby doll e como homem era muito difícil resistir.

Dentro da minha casa, no meu quarto, onde eu deveria me sentir segura.

Exponho essa situação como medida de segurança e para usar a minha voz como um alerta.

Todas as questões judiciais estão sendo resolvidas por meus advogados.

Não importa a roupa que você está usando ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo.

Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento.

Eu estou assustada, com medo, com vergonha de ter e precisar me expor dessa forma, e sem muito mais o que dizer. Ainda está muito difícil assimilar tudo isso.

Agradeço ao cuidado e carinho da minha família, meus amigos e minha equipe que me acolheu nesse momento.

E peço, com todo meu coração, que se você passou ou está passando por algo parecido, que NÃO SE CALE.

Com amor,

Flora Cruz.

