Deolane Bezerra apareceu nas redes sociais para celebrar o aniversário de MC Kevin. O funkeiro, que morreu em 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, completaria 25 anos neste sábado (29).

No perfil do Instagram, a influenciadora relembrou fotos com o ex-noivo e se declarou.





"O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos. Te amarei eternamente! Saudades", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, a mãe de Kevin, Valquiria, também compartilhou uma homenagem para o filho. A veterana esteve presente na lápide do cantor e gravou um vídeo.





