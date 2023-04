Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Petra Mattar fala de mudanças no corpo após o nascimento do filho





A influenciadora Petra Mattar compartilhou com os seguidores as mudanças no corpo após o nascimento do primeiro filho, Makai. A filha do cantor Mauricio Mattar deu à luz em 18 de abril e mostrou como a barriga está após dez dias, na madrugada desta sexta-feira (28).

"Hoje, dez dias depois. Sim, essa calcinha descartável é muito confortável", afirmou, nos stories do Instagram. A influenciadora explicou a decisão de usar calcinhas absorventes descartáveis por conta dos sangramentos no pós-parto.





"Porque, para quem não sabe, a gente fica sangrando por 40 dia depois de parir", comentou. Petra tem compartilhado a rotina com o bebê recém-nascido na rede social, onde contou recentemente que estava com os mamilos "rachados" pelo filho mamar no peito por "24 horas".

Mattar também mostrou registros do primeiro banho com Makai em casa, após deixar a maternidade no hospital. "Amo nossa conexão", declarou na época.





