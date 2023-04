Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Lore Improta falou da piscina no teto da nova mansão





Lore Improta falou dos detalhes da construção da nova mansão , localizada em Salvador, na Bahia. A dançarina comentou a decisão do imóvel apresentar uma piscina em uma área inusitada, no teto da casa, e explicou que a ideia foi do marido, o cantor Léo Santana.

"Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar", afirmou, nos stories do Instagram.





Improta também contou que a mansão foi "pensada para morarmos para o resto da vida", já considerando os espaços para quando a família aumentar. "No nosso endereço atual, a casa já estava ficando pequena [...] Quando surgir outra criança, também não tem espaço. Estamos focando no nosso conforto. É o nosso sonho. E temos trabalhado muito. Nossa família merece", pontuou.

A influenciadora disse que a casa atual já não apresenta um quarto para visitas e que foi necessário transformar um dos ambientes em um closet para o casal. Para a mansão, Lore ressaltou que está envolvida na construção dos novos ambientes: "Pedi ambientes 'instagramáveis', com cenários para o meu trabalho, um closet e um banheiro reservado para isso. Porque recebo a equipe em casa o tempo todo. Sem falar que sempre quis ter um spa".

