Yasmin Santos contou na noite desta quarta-feira (26) que foi assaltada na frente de casa. A cantora explicou que foi rendida por quatro homens armados enquanto voltava da igreja e sofreu agressões dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança da rua, compartilhadas pela artista, mostraram o momento do crime.

"Estou bem, levaram apenas meu celular e foi um livramento de Deus", afirmou nos stories do Instagram, onde relatou que teve o celular roubado. O grupo também levou a carteira e o celular de um homem que estava na guarita da rua.





"Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular, mas assim, inclusive já comprei outro. Estou tentando recuperar o Whatsapp. Enfim, fica o trauma", declarou.

Ao lado da namorada, Ana Sprot, Yasmin disse que alugou outro espaço para passar a noite após o assalto. "Para dormir foi bem complicada essa noite, muita crise de ansiedade. Mas o que importa é que está tudo bem [...] A gente não tem nem coragem de voltar para dormir lá. Vamos ver até quando a gente vai ficar [no espaço alugado]", compartilhou.

Ana estava dentro de casa e contou que ligou para a polícia ao perceber que a namorada estava sendo assaltada. "Ouvi uma gritaria, pensei que fosse ela [Yasmin] falando com o guardinha da guarita que sempre está ali, que está sempre protegendo a gente. Quando percebi que não era a voz dele nem dela, minhas pernas ficaram bambas, fiquei imóvel. A única coisa que consegui fazer foi desbloquear o celular e ligar para a polícia", relembrou.

Santos ainda tranquilizou os seguidores e familiares, ressaltando que já tomou as medidas legais em relação ao assalto: "Aos amigos, fãs, família, está tudo certo, a Ana também está bem. Quando aconteceu tudo, minha mãe correu lá para casa com meu padrasto. Depois meu empresário já chegou, a viatura da polícia também, passamos todas as informações para eles, abrimos B.O.".

