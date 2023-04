Reprodução/Instagram - 27.04.2023 Poliana Rocha e Virginia Fonseca foram comparadas na web





Poliana Rocha foi comparada com a nora, Virginia Fonseca, após uma publicação nas redes sociais. A esposa de Leonardo posou com um biquíni e internautas notaram as semelhanças com a companheira do filho, o cantor Zé Felipe.

"Curtindo o último dia nesse paraíso. Gratidão", escreveu Poliana na legenda da publicação, feita nesta quarta-feira (26). A foto mostra a mãe de Zé curtindo a fazenda Talismã, espaço da família em que Virginia também havia posado curtindo a água.





"Às vezes eu te confundo com a Virginia [risos]", escreveu um internauta nos comentários. "Parece muito a Vi", avaliou outro. "Igual a Virginia", pontuou mais um. "Pensei que era a Virginia. Parece mãe e filha, se fossem mãe e filha, não seria tão parecidas", opinou outra pessoa.

Confira abaixo a postagem que reuniu as comparações e outros cliques de Poliana Rocha e Virginia Fonseca na fazenda da família:

















