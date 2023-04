Reprodução/Instagram - 25.04.2023 Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, morreu aos 52 anos





Reges Bolo, o vocalista da banda O Surto, morreu aos 52 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (25) pelas redes sociais do grupo e a causa da morte não foi divulgada.

"É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença, seu talento e amizade será lembrado e para sempre. A Banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil", diz o comunicado divulgado pela banda no Instagram.





Colegas do grupo lamentaram a morte na rede social. "Não estou acreditando, grandão", escreveu o baterista Guilherme Expoleta. "Descanse em paz, meu brother. Prazer ter te conhecido e feito um som com você. O cara que cantou o hit mais estourado no Brasil, 'A Cera', hoje foi morar com Deus", declarou o produtor Guilherme Dornelles.





Reges Bolo morava em Porto Alegre e familiares informaram que ele morreu enquanto dormia. O cantor integrou a banda O Surto em 1994 e fez amplo sucesso no país com o segundo álbum da formação, "Todo Mundo Doido".

O projeto lançado em 2000 foi produzido por Rick Bonadio e trouxe a faixa de maior sucesso do grupo, "A Cera (Pirou o cabeção)". A banda ainda publicou um vídeo com os instrumentais da faixa para homenagear Reges:





