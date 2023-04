Reprodução/Instagram Preta Gil celebra conquista em meio ao tratamento do câncer

Mais uma vez, Preta Gil apareceu nas redes sociais para celebrar uma conquista em meio ao tratamento contra o câncer de intestino.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou uma foto de biquíni no quintal da sua casa e contou que está liberada para tomar sol.





"Depois de 4 meses, fui liberada para tomar sol, já que não estou fazendo quimioterapia há mais de 1 mês! Foi uma delícia sentir esse quentinho outra vez!!! Viva a vida!!!", escreveu ela na legenda.

Durante o domingo (23), Preta publicou vídeos ao lado de amigos e familiares enquanto aproveitava o clima ensolarado. Em meio às polêmicas com o ex-marido, Rodrigo Godoy, são eles que estão acompanhando a artista durante o tratamento.





