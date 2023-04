Reprodução / Instagram 24.04.2023 Eliezer faz surpreende Viih com tatuagem de digitais e pezinho da Lua

Eliezer fez uma surpresa para a esposa e a filha nesta segunda-feira (24). O ex-BBB decidiu marcar na pele as digitais de Viih Tube junto da marca do pezinho da Lua. Sem a família saber, o influenciador chamou um tatuador e fez a pintura.

“Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais.”, afirmou o ex-BBB ao compartilhar o momento com os fãs. A tatuagem representa uma equação, onde a digital dele somada a digital da influenciadora é igual ao pezinho de Lua.





De acordo com Eliezer, tatuar é o jeito de ele registrar as histórias e as viagens, mas dessa vez foi a mais importante e especial de todas. “Uma homenagem pra minha filha e pra minha mulher”, disse.

Eli também compartilhou com os fãs do casal a reação de Vitória ao ver a homenagem. A ex-sister do “BBB 21” caiu em lágrimas assim que percebeu o que o marido tinha feito. “Agora eu entendi porque você queria meu dedo”, balbuciou Viih.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.