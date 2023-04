Divulgação 'BBB 23': Aline, Amanda e Bruna estão na final

Nesta terça-feira (25), acontece a final do “BBB 23”. Aline WIrley, Amanda Meirelles ou Bruna Griphao levará para casa mais de R$ 2,8 milhões.

Segundo a parcial das 06h do iG Gente, Aline e Amanda disputam o primeiro lugar. A ex-Rouge ainda é a mais votada com 42,4% dos votos, logo em seguida, vem a médica com 38,9%.

Bruna ainda é a menos votada e tem menos chances de ser a campeã da edição. A atriz tem 18,7% dos votos.

Reprodução/ Twitter Parcial das 06h da enquete da final do "BBB 23"





Quem vai ser a campeã do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 24, 2023









































