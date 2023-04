Reprodução/Instagram - 25.04.2023 Rafa Kalimann fez ensaio nu e mostrou resultado nas redes sociais





Rafa Kalimann compartilhou nas redes sociais as fotos de um ensaio nu com um desabafo sobre a vida pessoal após completar 30 anos. A postagem feita nesta terça-feira (25) traz uma reflexão sobre vulnerabilidade e os cliques renderam elogios de celebridades e internautas.

"Aquilo que (a)notei ao completar 30: assumi meu poder também na vulnerabilidade. Nos cobram vestir a máscara da bravura, da auto-confiança, aprendemos a ter medo da vergonha, e com isso, temos vergonha. Me disseram que 'onde tem luz, tem sombra', reconhecer meus fantasmas me tornou mais forte. É preciso coragem", declarou no texto.





Nas fotos posando nua, Rafa aparece cobrindo os seios e nas pontas dos pés, olhando diretamente para a câmera. "O que é isso", comentou a atriz Giovanna Lancellotti. "Maravilhosa", escreveu a apresentadora Didi Wagner. "Deus abençoe todas as Rafas que tem aí dentro", comentou a professora do "Dança dos Famosos", Juliana Paiva.



Vale ressaltar que Kalimann participa atualmente do quadro de dança do "Domingão com Huck". Confira abaixo a postagem na íntegra:





