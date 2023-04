Reprodução/Instagram - 09.01.2023 Luciana Gimenez terminou o relacionamento com Renato Breia

Na noite da última terça-feira (19), Luciana Gimenez usou os stories do Instagram para anunciar o fim do namoro com o empresário Renato Breia. A apresentadora afirmou que os dois continuam amigos e pediu privacidade aos fãs

"Não estou namorando, estou solteira já tem uns dias. Fiquei pensando como eu ia contar e já estou contando. Estou solteira", começou ela, ao respondeu uma caixinha de perguntas.

"Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de muitas palavras sobre a minha vida particular. Então, o máximo que vocês vão ouvir de minha parte é que eu estou solteira e pronto. Não tem muito o que falar também", completou a apresentadora.



Luciana, então, informou que, mesmos separados, ela e Renato continuam amigos: "Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem o nosso momento de privacidade". A apresentadora e o empresário estavam juntos desde 2021.

