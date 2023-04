Reprodução/Instagram - 18.04.2023 Eliezer comentou amamentação de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer dividiu opiniões dos internautas nesta quarta-feira (19) ao declarar que o leite materno da esposa, a também ex-BBB Viih Tube, tem cheiro de azedo. Em meio a críticas, o pai da Lua usou de ironia para rebater os críticos.

“Desculpa gente, eu errei. Amamentação é lindo, super fácil, super confortável, nenhuma mulher tem problemas com essa parte e o leite materno cheira a rosas”, debochou o ex-BBB.





Eli também contestou a romantização da amamentação e gestação, afirmando que fingir que não existem problemas nessas fases só deixaria as mães se sentindo sozinhas.

Após a “retratação”, algumas mamães apoiaram o influenciador e compartilharam relatos dando razão a Eliezer. “Eu sou mãe e super concordo com ele, o leite materno não tem um cheiro agradável. Quando o peito pedra é uma dor terrível”, declarou uma internauta.





























