Rodrigo Godoy decidiu tornar o perfil do Instagram privado diante da polêmica com a esposa, Preta Gil. A ação acontece após rumores de uma suposta traição do personal trainer e uma consequente separação. O caso que repercutiu na web nesta terça-feira (18), depois de um comunicado da cantora.

Preta realiza um tratamento contra o câncer no intestino e contou recentemente que sofreu um choque séptico, o que fez com que ela se afastasse das redes sociais. Diante dos boatos da polêmica no casamento, a artista voltou ao Instagram para reforçar como precisa de "paz para se curar" .





"Acordei em uma espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento. Mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet", afirmou Gil, citando como existem "muitas mentiras" e verdades "dolorosas e cruéis" nos rumores que circulam.

O pronunciamento de Preta Gil fez com que Rodrigo acumulasse críticas em postagens na rede social . O personal trainer não compartilhava conteúdos no Instagram desde 2022 e limitou os comentários antes de tornar a conta privada.





"Dica valiosa: tenha caráter e respeite sua esposa", disse um internauta nas publicações de Godoy antes as ações do marido de Preta. "A máscara caiu", comentou outro. "Responsabilidade afetiva foi com Deus, né moço?", pontuou mais um.

