Reprodução/Instagram Preta Gil quebra silêncio sobre separação de Rodrigo Godoy

Na noite desta terça-feira (18), Preta Gil apareceu nas redes sociais para comentar os rumores da separação do marido, Rodrigo Godoy. Durante as últimas semanas, surgiram rumores de que o casal estaria separado há um mês.



A cantora compartilhou um comunicado no perfil do Instagram para desmentir algumas informações que foram divulgadas sobre os motivos do término.

Em tratamento de um câncer no intestino, a cantora pediu a compreensão da mídia e admiradores neste momento difícil. Além disso, atualizou o seu estado de saúde, que está bem complicado.





"Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet", contou ela.

A artista comentou que ficou bem abalada ao ver notícias sobre a situação. "No meio das fofocas tem muitas mentiras como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...".

"No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar", concluiu Preta.