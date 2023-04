Reprodução/Instagram - 18/4/2023 Preta Gil e Rodrigo Godoy





Os fãs da cantora Preta Gil ficaram revoltados com o suposto fim de casamento da cantora com Rodrigo Godoy. Nesta terça-feira (18), diversos internautas cobraram respostas do influenciador nas redes sociais.



Preta Gil teria terminado o casamento com Rodrigo Godoy após a relação não superar uma crise que envolveria briga por acesso às contas bancárias, encontros com ex-funcionária da cantora e até briga entre Godoy e Francisco, filho de Preta .

Com os rumores expostos na web, os fãs da cantora ficaram revoltados por Preta Gil precisar lidar com a crise no relacionamento enquanto ela enfrenta um tratamento contra o câncer no intestino. Alguns internautas cobraram respostas de Godoy, que segue em silêncio.





"Deus vai te cobrar por toda maldade", escreveu um internauta. "Dica valiosa: respeitar a sua mulher. Se não está feliz, larga antes de trair! No momento que ela mais precisa, tu faz isso", se revoltou uma fã de Preta Gil. "Você é um moleque", reclamou outra.





Procurada pelo iG Gente, a assessoria de Preta Gil diz não ter informação sobre o fim do casamento da cantora. Preta segue em silêncio nas redes sociais. Os dois estavam juntos há sete anos.