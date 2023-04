Reprodução/Instagram Cris Dias e Thiago Rodrigues são pais de Gabriel, de treze anos

Cris Dias usou o Twitter para afirmar que o ator pagou a pensão do filho Gabriel, de 13 anos, após a exposição que a jornalista fez na web. Ela ainda falou da relação do ator com a criança e rebateu críticas sobre copiar Luana Piovani.

"Não falei? Só explanar que funciona. Mas agora tô com outro problema. Demorou anos pra pagar e não passou o valor total. E agora, faz o que? Acumula com a do mês que vem que já tá quase chegando? Estou ferrada mesmo".

Nos stories, a jornalista falou da relação de Thiago com o filho: "No começo essa ausência não existia. Passou a existir após a separação. Depois que ele mudou de país, ele nunca mais conseguiu retomar a relação. No primeiro momento ele sentiu, ficou um pouco agressivo e claro que isso refletia em quem, né? Em quem está convivendo".

"Então arrumei uma terapeuta incrível pra ele e lidando da melhor maneira. Até que chegou no estado 'tô nem aí', de autodefesa. E olha que não foi por falta de estimulo, tentar fazer se ver e tal. Mas aí a adolescência e autodefesa deixaram ele assim", completou Cris.

A jornalista ainda rebateu comentários que afirmavam que ela estaria copiando Luana Piovani, que usa das redes sociais para cobrar a pensão de Pedro Scooby: "Eu não estou copiando a Luana, infelizmente a gente tem uma questão que não gostaríamos de ter. Ou vocês acham que com acordo judicial, com tudo bonitinho, com a justiça teoricamente ao meu favor, eu vou querer me expor pra quê? Isso é desespero, necessidade. E isso de fato funciona porque a justiça é morosa às vezes".

