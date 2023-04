Reprodução/Instagram @cauãreymond Cauã e Mariana estavam juntos há quatro anos

Nesta quarta-feira (19), Mariana Goldfarb anunciou, pelo Instagram, o término do casamento com Cauã Reymond. A nutricionista afirmou que aprendeu muito com os anos de relação e vive um momento deliciado. Os dois estavam juntos desde 2016.

"Ciclos se iniciam e se encerram. E meu ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou", iniciou Mariana. "Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento", completou.

Em seguida, ela afirmou que está vivendo um momento delicado e pediu: "Tenham muito empatia pelo meu silêncio sobre o assunto".









