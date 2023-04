Reprodução/Instagram Flor Gil presta apoio a tia, Preta Gil, após separação

O pronunciamento de Preta Gil sobre a separação de Rodrigo Godoy gerou uma onda de apoio de amigos e familiares. A sobrinha, Flor Gil, apareceu nas redes sociais para comentar o caso.





A jovem repostou o comunicado da cantora e elogiou a força dela em meio às polêmicas e o tratamento do câncer no intestino.





"Estamos todos juntos firme e forte com você nessa cura, sempre na base do amor. Eu desconheço alguém mais forte que você, tia! Te amo", escreveu ela na legenda.

Na terça-feira (18) Preta Gil anunciou o fim do casamento com Rodrigo Godoy, acusado de traí-la com a stylist da artista.

Reprodução/Instagram Flor Gil manda recado para Preta Gil





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente