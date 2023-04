Reprodução/Instagram - 18.04.2023 Eliezer comentou amamentação de Viih Tube





Eliezer tem compartilhado com os seguidores a rotina com Viih Tube após o nascimento de Lua, primeira filha do casal de ex-BBBs. Nesta segunda-feira (17), o influenciador descreveu o cheiro do leite materno enquanto acompanhava a esposa amamentando, reclamando do odor "azedo" que o líquido deixava na casa.

"Ô cheiro ruim que tem leite, hein. Um cheiro de azedo, a casa inteira está com um cheiro ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno. Misericórdia", afirmou nos stories do Instagram. Eliezer contou que já percebeu o cheiro há um tempo, mas apenas agora reconheceu que o odor "azedo" vem do leite.





"Incendeia [...] bebê gosta de um cheiro desses?", questionou, ao passo que Viih explicou que o odor "atrai" a filha. "Nem sinto mais, acostumei", complementou a mãe de Lua.

Eliezer ainda expressou choque ao mostrar a sugestão que recebeu de um seguidor: "Prova e conta para nós o gosto que tem [risos]". O influenciador tem falado da dificuldade de dormir nos primeiros dias de vida da bebê e relatou a rotina na madrugada, em que dá assistência à influenciadora entre as mamadas.

"Não temos babá. Decidimos viver a maternidade 'full time' do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como casal e com nossa filha. A mãe da Viih está aqui com a gente nos ajudando e dando suporte. Dividimos as tarefas e estamos vivendo. Deixar bem claro que não somos contra ter babá", explicou.

