Alface faz o jogo dele

Apesar da ausência de uma atividade conjunta, Ricardo "Alface" Camargo conversou diretamente com o público e fez o próprio jogo da discórdia sozinho. O líder aproveitou para justificar a indicação de Amanda, que enfrenta a berlinda com Domitila e Larissa Santos. "Apenas discordo do jogo, achei que foi um jogo muito morno. Mas chegou no Top 6, e agora é com vocês. Meu voto foi posicionamento, o que foi feito para ter voz", disse.