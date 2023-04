Reprodução/Instagram Cris Dias criticou Thiago Rodrigues por atraso na pensão





Cris Dias voltou a usar as redes sociais para reclamar que o ex-marido Thiago Rodrigues não realiza o pagamento da pensão do filho, Gabriel. A apresentadora contou que o ator a ameaçou processá-la por expor a polêmica na web, lamentando que só recebe a pensão após tornar o caso público.

"Recebi ameaças de processo judicial porque 'explano'. Quem tem dinheiro para entrar na justiça pode pagar pensão, certo?", afirmou Cris no Twitter, na manhã desta terça-feira (18). "O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão", complementou.





A apresentadora ainda citou como internautas criticaram as críticas dela ao ator, mas reforçou como o combinado do pagamento é no quinto dia útil do mês, o que voltou a não acontecer. "Notifica na justiça e nada. Zero reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que tem pena, não querem fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar a pensão?", declarou.

Uma pessoa sugeriu nos comentários que o advogado de Dias "entrasse em ação", mas ela rebateu: "Não tem como fazer mais nada por ora. Só notificar e esperar atrasar mais e mais". Outro internauta questionou se o valor da pensão mudava mensalmente e a apresentadora explicou: "O valor não muda. Falta organização, empatia e sentimento paterno verdadeiro".

Cris Dias e Thiago Rodrigues foram casados entre 2007 e 2017. O filho único do ex-casal nasceu em 2009.

Ainda recebi ameaças de processo judicial pq “explano”.Quem tem $ pra entrar na justiça pode pagar pensão, certo?! — Cris Dias (@crisdiass) April 18, 2023





O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão. — Cris Dias (@crisdiass) April 18, 2023





Pra quem cornetou “ah, 1 dia de atraso e bla bla bla”…hoje é dia 18 e nada. O 5o dia útil já se foi há tempos. Notifica na justiça e nada. 0 reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vcs que tem pena, não querem fazer uma vaquinha pra ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia. — Cris Dias (@crisdiass) April 18, 2023









