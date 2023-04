Reprodução/Instagram Tronco de Jeremy Renner foi esmagado por snowcat

Nesta terça-feira (18), um vídeo do acidente de Jeremy Renner, o intérprete de Gavião Arqueiro dos filmes da Marvel, foi compartilhado. As novas imagens mostram o resgate do ator após ser atropelado por uma máquina que remove neve, chamda de snowcat.

As imagens foram captadas por uma câmera que estava acoplada no uniforme de um policial que estava no local no momento que os socorristas foram fazer o resgate de Renner.

No vídeo, é possível ver o ator estirado no chão, rodeado de sangue, e com cinco socorristas em cima dela, trabalhando para estabilizá-lo. Por lá, o ator recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital em estado grave.

As imagens também mostram o sobrinho de Renner, Alexander Fries, tentando explicar o que tinha acontecido. O familiar contou que o ator foi atropelado pela máquina de seis tonaladas para salvá-lo.