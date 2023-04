Reprodução / Instagram 17.04.2023 Karen Bachini e Virgínia Fonseca

Após Virginia Fonseca comentar em uma live sobre a polêmica envolvendo a base da WePink e apontar o comentário de Karen Bachini como causa do problema, a influenciadora se pronunciou sobre o assunto nesta segunda-feira (17).

Karen, que é maquiadora profissional e realiza resenhas sobre produtos há mais de 16 anos, defendeu a forma como trabalha e afirmou ser absurdo insinuar que a crítica tinha o objetivo de prejudicar alguém.





“Se colocar na ponta do lápis, já testei e resenhei centenas de marcas diferentes, milhares de produtos nacionais e importados. Vou continuar fazendo isso. É meu trabalho.”, afirmou a blogueira.

A maquiadora destacou que não tem nada contra Virginia ou a família da influenciadora, e finalizou dizendo que quem interpreta críticas a um produto como sendo críticas a quem o fabricou possui problemas de interpretação.





