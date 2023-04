Reprodução/Globo - 16.04.2023 Sarah Aline no 'BBB 23'

No último domingo (16), Sarah Aline foi eliminada no "BBB 23" . Mas, a saída da psicóloga não agradou parte do público do reality e alguns famosos. Internautas e celebridades afirmaram, no Twitter, que o resultado da votação refletia o "privilégio branco" de Bruna Griphao, que disputou a berlinda com a ex-sister.

Ana Maria Braga falou, no Café com o Eliminado do "Mais Você", que não queria ver Sarah eliminada do programa: "Eu estava torcendo para não te ver aqui hoje". Pepita foi outra celebridade que se mostrou decepcionada com o resultado: "Privilégio branco é você ser sem educação, desbocada, racista e ainda conseguir a movimentação de uma torcida pra te favorecer. Revoltante, lamentável e triste", disse ela se referindo a Bruna Griphao, que foi a segunda mais votada da berlinda".

O humorista Rafael Portugal, por sua vez, se mostrou surpreso com a eliminação: "Acabei de ficar sabendo da eliminação da SARAH. Que loucura!!! Todos os lugares apontavam que não seria ela". Já Paulo Vieira ironizou: “E… (não era pra você ter saído) e é isso.”

O jornalista Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, também comentou sobre a eliminação no Twitter: “A saída de Sarah hoje do BBB nos deixa claro o quanto o Brasil ainda precisa evoluir na questão racial. O que acontece no resultado de um Paredão como esse, é o que acontece no dia a dia em nosso país”.

Astrid Fontenelle, apresentadora do "Saia Justa" também falou da saída da Sarah: "Dormi, acordei e a Sarah foi a eliminada??? Uma menina inteligente ,equilibrada, amorosa…. Isso fala muito sobre quem vota. Vem Sarinha , vai voar alto!!! #BBB223 , qual é, heim?????".

Internautas também se revoltaram com a saída da psicóloga:

sarah eliminada, que tistreza. pode acabar com essa palhaçada. Edição foi de base igual a passada #BBB23 — Patrini (@_patrini) April 17, 2023





Um absurdo a Sarah ser eliminada, senhor ainda bem q n acompanho mais , vai dá Arthur 2.0 como ganhador #BBB23 — vi (@viistrying) April 17, 2023





Como assim a Sarah foi eliminada ontem? Chocada pelas escolhas dos brasileiros 🤧 — 𝓙 𝓪 𝓷 𝓪 (@sereiaespaciaal) April 17, 2023





A Sarah ser eliminada nesse paredão era o que faltava pra enterrar de vez esse BBB. Que chacota de programa 🙄 — Amanda Challyne (@AmandaChallyne) April 17, 2023