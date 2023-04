Reprodução/ Instagram Flay conta sobre reação ao chip da beleza: 'Ganhei 10 quilos'

No último domingo (16), Flay relatou no "Fantástico" que teve reação ao chip da beleza. A campeão do "The Masked Singer Brasil" contou que teve erupções cutâneas no rosto, queda de cabelo e ganho de peso.

“Começou a cair bastante meu cabelo. A minha pele foi a minha maior tristeza. O meu rosto começou a encher completamente de espinha. Foi com o chip que ganhei 10 quilos”, relembrou ela.

No Instagram, Flay mostrou como a pele ficou após o chip da beleza. Ela ainda pontuou no Twitter: "Matéria extremamente necessária, quando fiz o uso do tal “chip da beleza” ele foi indicado para mim por um profissional de renome sem muitas explicações sobre o método e eu apenas confiei, esse é um alerta sobre os efeitos catastróficos para que vocês não caiam nessa cilada também".





O que é o chip da beleza?

O "chip da beleza" trata-se de um implante de hormônios colocado no tecido subcutâneo que fica abaixo da camada superficial da pele. Ele é composto, geralmente, por gestrinona (hormônio com efeitos anabolizantes, como a testosterona) ou pela própria testosterona.

