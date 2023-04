Reprodução/Instagram Irmão de Marília Mendonça comenta prisão de suspeito de vazar fotos da irmã

João Gustavo apareceu nas redes sociais para comentar a prisão do suspeito de divulgar as fotos da necrópsia da irmã, Marília Mendonça .

Através dos Stories do Instagram, o cantor compartilhou a notícia do caso. O suspeito foi detido no Distrito Federal pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) nesta segunda-feira (17).





"As denúncias continuam, muitos vão pagar por isso. Pode esperar", escreveu ele.

A família da artista, morta em um trágico acidente de avião em 2021, criou um e-mail (familiammparasempre9@gmail.com) para ajudar nas denúncias.

