Foto: Reprodução / Instagram / @juliette Juliette





Juliette declarou apoio a Domitila no paredão desta terça-feira (18), pelo "BBB 23", e agitou as redes sociais. Os fãs de Amanda Meirelles e Larissa Santos, rivais de Domitila na berlinda, ficaram incomodados com a decisão da campeã do "BBB 21", que não estava envolvida com a atual edição do reality da Globo.

Após Gil do Vigor declarar apoio a Domitila Barros e pedir a eliminação de Larissa, Juliette afirmou que ficará triste caso a pernambucana seja eliminada para a dupla do quarto deserto.

Leia também BBB 23: Juliette e Gil do Vigor declaram apoio a Domitila em paredão





"Sobre BBB: merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila Barros sair", disse Juliette.

A opinião da campeã do "BBB 21" irritou os fãs de Amanda e Larissa, que detonaram a cantora. "O impacto positivo é esse, né Juliette? Que decepção", escreveu um perfil, apontando que Domitila seria machista. "Não se mete nisso, mona", ironizou outro.

Quem deve ser eliminado do "BBB 23"? #BBB23 — iG Gente (@iggente) April 17, 2023





"Pra mim esse tweet está tão cheio de palavras problemáticas. 'Impacto positivo em nós, pelas lições, pela representatividade' tudo isso para uma mulher que objetificou outra, que foi machista, que passou pano para intolerância religiosa… Jesus!", opinou outro fã.

Eu sei o impacto que ela causa, vc assistiu o BBB mesmo Ju? 🤔 #ForaDomitila pic.twitter.com/dN79ZQMYrG — pedro 🪢 #ForaDomitila (@pedrocomentts) April 17, 2023





"Ju, era melhor vc continuar isenta do que puxar torcida pra quem já teve várias atitudes machistas e falas misóginas. De verdade, amo tu, amo ser cacto, mas eu voto pra domi sair sim. Jogo é jogo e é isso", lamentou outra fã. "Impacto positivo??? Mulher, pelo amor de Deus, você chegou pelo menos a ver o que Domitila falou de Larissa no programa???? Decepção", se irritou uma fã da dupla do deserto.