Reprodução/Instagram Larissa Manoela comemora data especial com o noivo

Nesta segunda-feira (17) Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram nove meses de relacionamento. A atriz usou as redes sociais para se declarar ao noivo e um detalhe chamou a atenção.

A artista fez um textão para o amo e comparou o tempo da união com uma gestação, já que são nove meses juntos.





"Eu quero que saiba que te amo. Eu quero saiba que amo nossa relação, nosso companheirismo, nossa amizade, cumplicidade e principalmente o respeito um com o outro. Eu quero que saiba que teu colo se faz minha morada. Eu quero que saiba que ninguém me faz rir mais do que você", começou ela.

Após seguir com a declaração, Lari finalizou com: "Feliz uma gestação! Não porque tô grávida viu galera and sites de fofoca, mas porque já são 9 meses contigo meu peixão. Te amo. Da sua namorada, noiva, melhor amiga, confidente, sorvetinho e maluquinha favorita", concluiu.





