Rita Lee ganhou uma homenagem no "Altas Horas" deste sábado (16), que contou com apresentações de diversos artistas e depoimentos sobre a trajetória da artista. Roberto de Carvalho, marido da cantora, registrou a reação da companheira acompanhando o programa de Serginho Groisman e compartilhou o momento nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram, o casal aparece sorridente lado a lado em um sofá. "Adoramos! Obrigado a todos", escreveu Roberto nos comentários, que também reuniram reações de celebridades envolvidas com o programa especial para Rita.





"Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês", comentou o apresentador Serginho. "Um casalzão desses", disse a cantora Manu Gavassi, que participou da homenagem na Globo. "Lindos", pontuou o filho do casal, João Lee.





João também compartilhou nas redes sociais um momento em que a mãe aparece atenta ao "Altas Horas". Confira abaixo:

Rita Lee vendo o #AltasHoras em sua homenagem. ❤️ pic.twitter.com/tjrOZsaRRa — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 16, 2023





