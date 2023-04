Reprodução/Globo - 15/04/2023 Larissa reflete sobre relação com Fred pós BBB 23

Em conversa com sister na parte externa da casa, Larissa relembrou a relação que teve com Fred, no BBB 23, e comparou com um antigo relacionamento que não foi para frente graças às diferenças no estilo de vida entre a professora de educação física e o ex.

A sister conta sobre um ex que sempre queria ir para as festas, mas ela, pela rotina puxada, não tinha o mesmo ânimo para acompanhar. Algo que poderia se repetir com o youtuber.

“Por isso que às vezes eu via o Fred falando de festa, eu falei: 'cara, a gente nunca vai dar certo', porque parecia que eu tava vendo esse meu ex-ficante", disse ela.

“Esse outro que eu ficava era um inferno. Nós brigávamos porque ele gostava muito de festa e queria ir pra festa todo fim de semana...”, continuou.

"Chega uma hora que minha bateria social acaba [...] A rotina de quem trabalha das 6h às 22h é muito cansativa. Minha rotina não me permitia fazer essas paradas e a gente brigava muito. Ele queria sair sempre, e eu falava: 'Tudo tem limite’”, refletiu ela sobre o antigo relacionamento.

