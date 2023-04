Reprodução/Instaram Fãs questionaram falta de registros com Lucy Alves, que formou par romântico com o ator na trama btnwhats btnfacebook btntwitter btnbookmark btncomments

Romulo Estrela usou o Instagram Stories neste sábado (15) para rebater os comentários negativos que recebeu após compartilhar alguns registros com Clara Buarque, sua colega de elenco em "Travessia". O ator de 39 anos interpreta Oto e formou par romântico com Lucy Alves até que seu personagem assumiu um novo relacionamento com Bia, vivida por Clara.

"Galera, seguinte: vou dividir com vocês aqui uma coisa que acho importante. Eu fiz, ainda há pouco um post de retrospectiva da minha última semana de trabalho e, de verdade, fiquei surpreso com tantas mensagens raivosas, odiosas em relação ao meu trabalho com a Clara", iniciou o relato.

"Por que que eu fiquei surpreso? Primeiro, é muito legal a gente receber carinho e a torcida por um personagem, por um casal, por um enredo, mas a gente não pode normalizar quando isso ultrapassa alguns limites e acaba ofendendo quem está do lado de cá para dar o melhor, para vocês".

Romulo Estrela ainda enalteceu a troca com os atores que compõem o elenco da trama. "Tenho o maior prazer do mundo de dividir cena com meus colegas. Lucy, por exemplo, foi a minha parceira no começo da novela. Por conta do enredo, a gente não está mais gravando juntos, provavelmente iremos voltar a gravar e dividi bastidores da gente por aqui. Eu tenho o maior prazer em trabalhar com Chay, com Caruso, com Rodrigo... Tanta gente legal com que eu trabalho e divido cena".