Rerodução/Instagram Pocah busca informações sobre desaparecimento de MC Sabrina

O sumiço da cantora MC Sabrina vem causando comoção nas redes sociais desde que Pocah compartilhou em sua conta no Twitter que estava com saudades e já não recebia informações sobre a funkeira há alguns anos.

Na tarde deste sábado (15), a ex-BBB criou uma hashtag (#FreeMCSabrina.) com o intuito de chamar a atenção do público e buscar por informações sobre a funkeira desaparecida. As suspeitas, de acordo com Pocah, são bem graves.

Mais cedo, ela revelou ter sonhado com a cantora: “Essa noite eu sonhei com a MC Sabrina, queria tanto ter notícias dela”.

Ao ver o post da ex-BBB, Lexa também mostrou interesse em saber sobre a cantora supostamente desaparecida: "Idem, amiga! Ela é uma grande precursora do funk melody. Escutei tanto quando eu era criança, por onde ela anda?".

Há anos mando mensagem pra Mc Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não sao nada boas, papo de “cárcere privado”, “depressao” e até “estado vegetativo.”

Uma das pioneiras do nosso funk “desaparece” e ngm tá falando nada. POR QUÊ??? https://t.co/NhKqqPq9M3 — POCAH 🔥 (@Pocah) April 15, 2023

Pocah então decidiu buscar por informações: “Há anos mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de ‘cárcere privado’, ‘depressão’ e até ‘estado vegetativo’”, escreveu.

Ela continuou: “Resolvi fazer um fio na finalidade de trazer visibilidade para o caso da Mc Sabrina, uma grande percursora do nosso funk. Se você é funkeiro raiz com certeza já ouviu ‘Dessa Vez’, ‘Bonde passando’, ‘Implacável’, ‘Ela Joga o Cabelo’. Entre outros sucessos.”

Os últimos posts no insta da Sabrina foram Janeiro de 2021 e agosto de 2022 pic.twitter.com/lsol0JkooL — POCAH 🔥 (@Pocah) April 15, 2023









As últimas publicações da funkeira no Instagram são de janeiro de 2021 e de setembro de 2022, e, nos comentários, os fãs teorizam sobre o que pode estar acontecendo.

A vereadora Verônica Costa, aparece em um vídeo comentando o caso desde junho do ano passado. No vídeo, ela é vista ao lado da delegada Gabriela Von Beauvais da Silva, responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, no qual revelou que já existe um trabalho sendo realizado para investigar a situação da MC.

Dj Junior da Provi ex marido e ex empresário faz sérias acusações a família de Sabrina https://t.co/YUUX7yQImi — POCAH 🔥 (@Pocah) April 15, 2023

Até o momento, não há nenhuma atualização sobre o paradeiro da cantora.

