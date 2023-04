Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Virginia Fonseca foi criticada por look





Virginia Fonseca compartilhou o look escolhido para ser madrinha de casamento neste sábado (15) e reuniu críticas pela escolha do visual. Internautas criticaram a composição escolhida para o evento, um vestido verde neon com óculos e sapatos transparentes.

"Partiu casar a prima, Rafaela Fonseca", escreveu Virginia ao mostrar detalhes do look, que ainda contou com acessórios prateados. "Gente, quem veste a Virginia? Pelo amor de Deus. Virgínia é inimiga da moda demais", criticou um usuário em um comentário, curtido por mais de 4 mil pessoas.





"Virginia tem que trocar de estilista, Jesus", pontuou outro. "Esse óculos está o fim da picada, tire isso por favor", pediu mais um. "O vestido não combina com casamento", avaliou outra pessoa.

Um seguidor ainda elogiou Fonseca, mas reprovou a escolha para a ocasião: "Lindíssima sempre, porém não gostei da combinação para um casamento". Confira abaixo a publicação e mais comentários na íntegra:





