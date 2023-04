Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Gabi Brandt está grávida do terceiro filho de Saulo Poncio





Grávida do terceiro filho com Saulo Poncio, Gabi Brandt explicou o atual status de relacionamento nas redes sociais. A influenciadora anunciou o divórcio do cantor em 2022 e gerou rumores de uma possível reconciliação após revelar a nova gravidez. No entanto, a ex-"De Férias com o Ex" confirmou que eles estão separados.

"Lembrando que estamos separados. Obrigada! Agora podem continuar", escreveu nos comentários de uma página do Instagram, que repercutia a opinião de um internauta sobre o momento atual da vida de Brandt. A pessoa mencionava a gestação e o diagnóstico de câncer da mãe da influenciadora.





"A Gabi Brandt grávida do terceiro filho do Saulo, gravidez de risco, a mãe com câncer, fazendo quimioterapia. Hoje a Gabi raspou o cabelo da mãe. Enquanto isso, o Saulo vivendo a vida de solteiro e dando festa todo dia. Não sei se pena é a palavra certa", afirma na postagem viral.

Mãe de Davi e Henri, Gabi havia comunicado que passava por uma gravidez de risco logo ao anunciar que esperava pelo terceiro filho, chamado de Beni. Recentemente, ela ainda se posicionou nas redes sobre maternidade e negou ser mãe solo.

