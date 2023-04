Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Roberto Justus e Ana Paula Siebert como Barbie Ken





Roberto Justus e Ana Paula Siebert viajaram até Nova Iorque para celebrar o aniversário de 30 anos de Luiza Justus, filha do empresário com Gisela Prochaska. O casal divertiu a web ao exibir a fantasia escolhida para a ocasião, dos bonecos Barbie e Ken.

Em postagem no Instagram, Ana Paula explicou que precisou convencer o marido de usar o look, que foi um pedido da aniversariante. "Tudo pela Luiza (seu presente de 30 anos) [risos] Qando a Lu me mandou mensagem pedindo para irmos à festa dela de Barbie e Ken, obviamente amei. Mas e como conseguir convencer o Roberto?! [risos] Aqui estamos", escreveu.





Nos registros compartilhados, o casal aparece com Luiza e o marido, Stephan Panico. Rafaella Justus, filha de Roberto com Ticiane Pinheiro, também posou junto com a família fantasiada.



"O Justus parece mais um boneco mesmo [risos]", reagiu uma pessoa nos comentários. "Você realmente é a Barbie e ele ficou muito parecido com o Ken", opinou outra. "Vocês já se parecem com a Barbie e o Ken, não foi difícil. Só não imaginava vocês dentro da caixa [risos]", disse mais uma.





