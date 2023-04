Reprodução/Instagram - 15.04.2023 José Loreto e Débora Nascimento celebraram juntos o aniversário da filha





José Loreto e Débora Nascimento se reuniram para comemorar o aniversário de cinco anos da filha, Bella. O ex-casal apareceu junto nos registros compartilhados nas redes sociais de uma festa intimista, nesta sexta-feira (15).

Entre as fotos, os atores aparecem em um piquenique com a criança e com balões decorativos. Bella também ganhou um bolo com o próprio nome e o número 5 para simbolizar a chegada da nova idade.





Loreto e Nascimento ainda aparecem realizando um passeio a cavalo lado a lado, em um cenário marcado pela natureza. O ator de "Vai na Fé" publicou uma homenagem para filha no feed do Instagram, onde reuniu outros cliques com Bella.

"Cinco anos atrás nasceu o maior amor do mundo. Meu maior orgulho, minha maior felicidade, a razão da minha vida. É uma benção ter você como filha. O papai é eternamente grato e te amará para além dessa vida", escreveu José.





Vale ressaltar que José Loreto e Débora Nascimento foram casados entre 2016 e 2019. Bella nasceu em 2018. Atualmente, a atriz vive um relacionamento com o modelo Alex Cunha.

