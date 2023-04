Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Alessandra Negrini reuniu elogios ao mostrar aula de dança nas redes sociais





Alessandra Negrini reuniu elogios ao publicar um registro de uma aula de dança nas redes sociais, nesta sexta-feira (14). No vídeo divulgado no Instagram, a atriz aparece exibindo o rebolado ao som de "Terremoto", música de Anitta e Kevinho.

"Quem não sabe aprende. Esse video é para incentivar a mulherada a fazer o que está afim. Minha terceira aula, depois eu mostro a evolução", escreveu na legenda da postagem. Negrini ainda fez um alerta para as reações do público: "Qualquer comentário de macho mal-educado será bloqueado".





"Para tudo", escreveu a atriz Giovanna Antonelli. "Vai rebolar comigo. Maravilhosa", comentou a atriz Samara Felippo. "Apenas as duas mulheres da minha vida", afirmou a rapper Azzy, se referindo à coreógrafa. "Maravilhosa. Dandan Firmo arrasa demais", pontuou a humorista Dani Calabresa, elogiando também a professora.

"Cuca me comportei mal, vem me pegar", brincou uma pessoa, se referindo ao papel de Alessandra na série "Cidade Invisível". "Dança muito", exaltou outra. Confira abaixo a postagem na íntegra:





