O término de Gustavo Benedeti e Key Alves após o "BBB 23" segue rendendo rumores nas redes sociais. Nesta sexta-feira (14), o fazendeiro rebateu um boato de que havia se encontrado com uma ex-namorada enquanto ainda vivia um relacionamento com a jogadora de vôlei.

O rumor apontava que Gustavo se encontrou com a ex enquanto Key estava no México, para a participação no "La Casa de Los Famosos". O "cowboy" do reality da Globo apontou que existe "muita mentira" na acusação e negou o encontro.





"Hoje veio a fake news, essa notícia é mentirosa do começo ao fim. Mentiram a idade dela. Nunca fiquei com ela, pegaram uma foto lá de antigamente, que eu conversava com ela sobre negócios, sobre agro. Maior mentira isso. Fontes da cabeça. Turma, por favor, a vida já é dura demais", afirmou nos stories do Instagram.

Para comprovar o posicionamento, o ex-brother ainda compartilhou um vídeo para mostrar onde estava no dia em que o acusaram de se encontrar com a ex. Na publicação, datada de 17 de março, ele aparece em Primavera do Leste, cidade do Mato Grosso.

Gustavo Benedeti e Key Alves começaram o relacionamento no "BBB 23" e continuaram juntos até pouco tempo após a "Casa do Reencontro", dinâmica de repescagem da temporada. A jogadora de vôlei afirmou que o término partiu do fazendeiro e não foi amigável.

